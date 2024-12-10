Зеленский: Путин постарается отомстить за падение Асада

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться мстить за падение режима Башара Асада в Сирии. Он заявил, что оба заслуживают оказаться в тюрьме.

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"Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен. Они – соучастники в насилии. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада", – заявил президент.

Он отметил, что режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. Зеленский упомянул фото сирийских тюрем и пыточных, которые открыли после бегства Асада. По его словам, тысячи людей прошли через эту "фабрику насилия".

Тюрма в Сирии, фото: телеграм Владимира Зеленского

Зеленский отметил, что все режимы, которые поддерживают диктатора Путина, такие же. Он напомнил о том, что в освободившихся от оккупации украинских городах также были найдены тюрьмы и пыточные, доказательства насилия, пыток и других преступлений.

"Россия – это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и пыточным, которые она там размещает. С начала российской оккупации за танками всегда идут репрессии и пытки", – заявил президент.

По его словам, впервые это заметили после оккупации Крыма в 2014 году, когда россияне прибегли к репрессиям крымских татар, журналистов и политиков. Также вспомнил о "пресловутой тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке. А после февраля 2022 года подобные практики Россия распространила на другие оккупированные территории.

Зеленский отметил, что необходимы единство и сила, чтобы противостоять режимам, которые "сеют только унижение" и оставляют после себя "страдание, боль и руины".

"Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и добиться защиты от насилия", – подчеркнул украинский лидер.