В Сирии освободили людей из тюрьмы Седная, известной как "бойня". Ищут подземные камеры

Тюрьма Седная, Сирия (Фото: ЕРА/MOHAMMED AL RIFAI)

В Сирии правозащитники, волонтеры и силы сопротивления проводят обыски в военной тюрьме Седная, расположенной вблизи Дамаска и известной как "бойня для людей" из-за пыток и убийств заключенных. Вечером 8 декабря повстанцы освободили оттуда людей, в том числе женщин и детей, сообщают The Guardian и BBC.

"Мы вместе с сирийским народом празднуем новость об освобождении наших заключенных, снятии с них цепей и объявления о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седная", – цитировало повстанцев агентство Reuters.

По данным правозащитной организации Amnesty International, Седная расположена в 30 км к северу от Дамаска, и контролировалась военной полицией. Тюрьма снискала печальную славу из-за применения пыток и чрезмерной жестокости после бунта заключенных в 2008 году. Седная имеет два здания, которые могут вместить от 10000 до 20000 заключенных.

После начала сирийского конфликта в 2011 году тюрьма стала "конечным пунктом назначения" для мирных оппонентов власти и военнослужащих, подозреваемых в поддержке оппозиции или антиправительственных настроений.

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После падения режима диктатора Башара Асада в Сирии в сети появилось видео, на котором повстанцы открывают камеры в тюрьме Седная, освобождая заключенных, включая женщин и детей. Один из мужчин, находившийся в тюрьме, заявил, что его должны были казнить именно в тот день.

Как писало турецкое агентство Anadolu, в Седнае проводилась жестокая пытка, включая избиения, сексуальное насилие, обезглавливание, изнасилование, поджоги и другие методы пыток. Заключенные женщины сообщали, что их насиловали на глазах у мужчин, а мужчин жестоко убивали на глазах у женщин.

В 2017 году администрация тогда еще 45-го президента США Дональда Трампа обвинила сирийское правительство в массовых казнях заключенных, уничтоженных в крематории близ Дамаска, чтобы скрыть следы преступлений. Государственный департамент США подтвердил, что в тюрьме Седная ежедневно казнят около 50 человек из-за повешения.

Волонтерская организация "Белые шлемы" направила пять специализированных групп экстренной помощи в тюрьму Седная для исследования возможных скрытых подземных камер, о которых рассказывали бывшие заключенные. По их словам, в этих камерах содержались люди. Однако до сих пор поисковики не нашли никаких доказательств наличия таких тайных проходов или камер.

Для расследования "Белые шлемы" используют звуковые зонды и специальное оборудование, а также советуются с людьми, которые могут знать о входах в подземные зоны или тайные ходы в тюрьме. Поиски продолжаются, и организация обещает приложить все усилия, чтобы идентифицировать все секции тюрьмы.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что это произошло в результате силовых действий его страны против группировки Хезболла, Ирана и сирийского диктатора.

Украинская военная разведка заявляла, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы ​​"Хмеймим".