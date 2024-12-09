У Сирії звільнили людей з тюрми Седная, відомої як "бійня". Шукають підземні камери

Тюрма Седная, Сирія (Фото: ЕРА/MOHAMMED AL RIFAI)

У Сирії правозахисники, волонтери та сили опору проводять обшуки у військовій в'язниці Седная, розташованій поблизу Дамаска і відомій як "бійня для людей" через тортури та вбивства ув'язнених. Ввечері 8 грудня повстанці звільнили звідти людей, зокрема жінок та дітей, повідомляють The Guardian та BBC.

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"Ми разом із сирійським народом святкуємо новину про звільнення наших ув’язнених, зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в’язниці Седная", – цитувало повстанців агентство Reuters.

За даними правозахисної організації Amnesty International, Седная розташована за 30 км на північ від Дамаска і контролювалася військовою поліцією. Тюрма здобула сумну славу через застосування тортур та надмірної жорстокості після бунту ув'язнених у 2008 році. Седная має дві будівлі, які можуть вмістити від 10 000 до 20 000 ув'язнених.

Після початку сирійського конфлікту у 2011 році тюрма стала "кінцевим пунктом призначення" для мирних опонентів влади та військовослужбовців, підозрюваних у підтримці опозиції або антиурядових настроїв.

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Після падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії у мережі з'явилося відео, на якому повстанці відкривають камери в тюрмі Седная, звільняючи ув'язнених, зокрема жінок та дітей. Один із чоловіків, який був у в'язниці, заявив, що його мали стратити саме того дня.

Як писало турецьке агентство Anadolu, у Седнаї проводилися жорстокі тортури, включно з побиттям, сексуальним насильством, обезголовленням, зґвалтуванням, підпалами та іншими методами катувань. Ув'язнені жінки повідомляли, що їх ґвалтували на очах у чоловіків, а чоловіків жорстоко вбивали на очах у жінок.

У 2017 році адміністрація тоді ще 45-го президента США Дональда Трампа звинуватила сирійський уряд у масових стратах ув'язнених, яких знищували в крематорії поблизу Дамаска, щоб приховати сліди злочинів. Державний департамент США підтвердив, що в тюрмі Седная щодня страчують близько 50 осіб через повішення.

Волонтерська організація "Білі шоломи" спрямувала п'ять спеціалізованих груп екстреної допомоги до тюрми Седная для дослідження можливих прихованих підземних камер, про які розповідали колишні ув'язнені. За їхніми словами, у цих камерах утримували людей. Однак до цього часу пошукові групи не знайшли жодних доказів наявності таких таємних проходів чи камер.

Для розслідування "Білі шоломи" використовують звукові зонди та спеціальне обладнання, а також радяться з людьми, які можуть знати про входи до підземних зон або таємні ходи в тюрмі. Пошуки тривають, і організація обіцяє докласти всіх зусиль, щоб ідентифікувати всі секції тюрми .

8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що це сталося унаслідок силових дій його країни проти угруповання Хезболла, Ірану та сирійського диктатора.

Українська воєнна розвідка заявляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".