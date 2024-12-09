У Сирії звільнили людей з тюрми Седная, відомої як "бійня". Шукають підземні камери
Тюрма Седная, Сирія (Фото: ЕРА/MOHAMMED AL RIFAI)

У Сирії правозахисники, волонтери та сили опору проводять обшуки у військовій в'язниці Седная, розташованій поблизу Дамаска і відомій як "бійня для людей" через тортури та вбивства ув'язнених. Ввечері 8 грудня повстанці звільнили звідти людей, зокрема жінок та дітей, повідомляють The Guardian та BBC.

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"Ми разом із сирійським народом святкуємо новину про звільнення наших ув’язнених, зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в’язниці Седная", – цитувало повстанців агентство Reuters.

За даними правозахисної організації Amnesty International, Седная розташована за 30 км на північ від Дамаска і контролювалася військовою поліцією. Тюрма здобула сумну славу через застосування тортур та надмірної жорстокості після бунту ув'язнених у 2008 році. Седная має дві будівлі, які можуть вмістити від 10 000 до 20 000 ув'язнених.

Після початку сирійського конфлікту у 2011 році тюрма стала "кінцевим пунктом призначення" для мирних опонентів влади та військовослужбовців, підозрюваних у підтримці опозиції або антиурядових настроїв.

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Після падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії у мережі з'явилося відео, на якому повстанці відкривають камери в тюрмі Седная, звільняючи ув'язнених, зокрема жінок та дітей. Один із чоловіків, який був у в'язниці, заявив, що його мали стратити саме того дня.

Як писало турецьке агентство Anadolu, у Седнаї проводилися жорстокі тортури, включно з побиттям, сексуальним насильством, обезголовленням, зґвалтуванням, підпалами та іншими методами катувань. Ув'язнені жінки повідомляли, що їх ґвалтували на очах у чоловіків, а чоловіків жорстоко вбивали на очах у жінок.

У 2017 році адміністрація тоді ще 45-го президента США Дональда Трампа звинуватила сирійський уряд у масових стратах ув'язнених, яких знищували в крематорії поблизу Дамаска, щоб приховати сліди злочинів. Державний департамент США підтвердив, що в тюрмі Седная щодня страчують близько 50 осіб через повішення.

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Волонтерська організація "Білі шоломи" спрямувала п'ять спеціалізованих груп екстреної допомоги до тюрми Седная для дослідження можливих прихованих підземних камер, про які розповідали колишні ув'язнені. За їхніми словами, у цих камерах утримували людей. Однак до цього часу пошукові групи не знайшли жодних доказів наявності таких таємних проходів чи камер.

Для розслідування "Білі шоломи" використовують звукові зонди та спеціальне обладнання, а також радяться з людьми, які можуть знати про входи до підземних зон або таємні ходи в тюрмі. Пошуки тривають, і організація обіцяє докласти всіх зусиль, щоб ідентифікувати всі секції тюрми .

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