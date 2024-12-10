Зеленський: Путін намагатиметься помститися за падіння Асада

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься мститися за падіння режиму Башара Асада в Сирії. Він заявив, що обидва заслуговують опинитися у в'язниці.

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"Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен. Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада", – заявив президент.

Він зазначив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. Зеленський згадав фото сирійських в’язниць і катівень, які відкрили після втечі Асада. За його словами, тисячі людей пройшли через цю "фабрику насильства".

Тюрма у Сирії, фото: телеграм Володимира Зеленського

Зеленський зазначив, що всі режими, які підтримують диктатора Путіна, є такими самими. Він нагадав про те, що в українських містах, які звільнили від окупації, також були знайдені в’язниці та катівні, докази насильства, тортур та інших злочинів.

"Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує. З початку російської окупації за танками завжди йдуть репресії й тортури", – заявив президент.

За його словами, вперше це помітили після окупації Криму у 2014 році, коли росіяни вдалися до репресій кримських татар, журналістів та політиків. Також згадав про "сумнозвісну в’язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку. А після лютого 2022 року подібні практики Росія поширила на інші окуповані території.

Зеленський зазначив, що необхідні єдність та сила, щоб протистояти режимам, які "сіють лише приниження" та залишають по собі "страждання, біль і руїни".

"Допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу відновити безпеку та досягти захисту від насильства", – підкреслив український лідер.