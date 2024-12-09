Зеленський: Режим Асада пав, тому що РФ не має достатньо військ у Сирії – всі в Україні

За його словами, вся боєздатна російська армія перебуває на території України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Режим сирійського диктатора Башара Асада пав не тільки через зусилля сил опору, а й через те, що у Сирії немає достатньої кількості російських військ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, вся боєздатна російська армія перебуває на території України, і це говорить саме про те, що "вся армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу".

"Те саме вже відбувається в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнерівці". І ми знаємо, скільки "вагнерівців" було знищено в Україні. Росія хоче свої режими в Африці, які впливали б на Африканський континент, і для цього використовували "вагнерівців"", – сказав Зеленський.

Саме тому, за словами глави держави, важливо, щоб усі країни, які прагнуть миру та безпеки, зокрема європейські держави, США та інші світові лідери, усвідомлювали важливість поточної ситуації.

Він підкреслив, що від сили України залежить, наскільки сильною є армія Росії. Якщо Україна зазнає поразки, диктатор РФ Володимир Путін може почати нові агресії в Сирії, Африці та в інших регіонах, які його цікавлять.