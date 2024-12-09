Зеленский: Режим Асада пал, потому что у РФ нет достаточно войск в Сирии – все в Украине

По его словам, вся боеспособная российская армия находится на территории Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Режим сирийского диктатора Башара Асада упал не только из-за усилий сил сопротивления, но и из-за того, что у Сирии нет достаточного количества российских войск. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, вся боеспособная русская армия находится на территории Украины, и это говорит именно о том, что "вся армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа".

"То же уже происходит в Африке. Мы знаем, что там были "вагнеровцы". И мы знаем, сколько "вагнеровцев" было уничтожено в Украине. Россия хочет свои режимы в Африке, которые влияли бы на Африканский континент, и для этого использовали" вагнеровцев"", – сказал Зеленский.

Именно поэтому, по словам главы государства, важно, чтобы все страны, стремящиеся к миру и безопасности, в частности европейские государства, США и другие мировые лидеры, осознавали важность текущей ситуации.

Он подчеркнул, что от силы Украины зависит, насколько сильна армия России. Если Украина терпит поражение, диктатор РФ Владимир Путин может начать новые агрессии в Сирии, Африке и других интересующих его регионах.