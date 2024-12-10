WP: Ізраїль швидко просувається вглиб території Сирії після падіння режиму Асада

Ізраїльські військові (Фото: Abir Sultan/EPA)

Через кілька годин після того, як повстанці взяли під контроль Дамаск, Ізраїль почав захоплювати військові пости на півдні Сирії, перекинувши свої війська через кордон вперше після офіційного закінчення війни Судного дня в 1974 році. Про це йдеться у статті газети The Washington Post.

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Арабські країни розкритикували вторгнення Ізраїлю як незаконну окупацію і попередили, що воно може ще більше дестабілізувати Сирію, оскільки повстанські угрупування намагаються відновити громадський порядок після повалення режиму диктатора Башара Асада.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що цей крок обмежений за обсягом, спрямований на те, щоб запобігти повстанцям використовувати покинуту сирійську військову техніку для нападу на Ізраїль або Голанські висоти.

"Це тимчасова оборонна позиція, поки не буде знайдено відповідного рішення", – сказав прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у відеозверненні англійською мовою. Однак в івритській версії своєї заяви Нетаньягу не використав слово "тимчасова".

За словами неназваного колишнього співробітника ізраїльської служби безпеки, який був знайомий з дискусіями в коаліції, ізраїльський уряд все ще намагається зрозуміти наслідки приголомшливого падіння режиму Асада.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ЦАХАЛ отримав дозвіл просунутися далі й захопити позиції за межами вузької демілітаризованої зони, що є під моніторингом Організації об'єднаних націй і розділяє окуповані Ізраїлем Голанські висоти й Сирію.

"Ізраїль має намір встановити повний контроль над буферною зоною і створити зону безпеки, вільну від важкого стратегічного озброєння і терористичної інфраструктури в південному районі – за межами буферної зони – для усунення потенційних загроз для Ізраїлю", — йдеться в заяві Каца.

За словами американського посадовця, який говорив на умовах анонімності, уряд Ізраїлю поінформував адміністрацію президента США Джо Байдена перед тим, як перейти на територію Сирії, назвавши ці дії тимчасовими.

8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

Того самого дня Армія оборони Ізраїлю розгорнула свої підрозділи у буферній зоні та в кількох "інших місцях" на кордоні із Сирією.

Reuters повідомило, що Ізраїль завдав три авіаудари по Дамаску – по безпековому комплексу та урядовому дослідницькому центру, який раніше, використовувався Іраном для розробки ракет.