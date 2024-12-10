Ізраїль повністю знищив флот Сирії – голова Міноборони

Солдати Ізраїлю в Сирії (Фото: ЕРА)

Ізраїль повністю знищив Військово-морський флот Сирії. Про це заявив міністр оборони Ісраель Кац, повідомляє The Times of Israel.

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За його словами, морські ракетні кораблі Ізраїлю 9 грудня провели нічну операцію, під час якої знищили сирійський військовий флот. Наразі ізраїльські сили займають позиції у буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Кац зазначив, що наказав створити на півдні Сирії "стерильну оборонну зону", яка не включатиме постійної присутності Ізраїлю. За його словами, це необхідно для запобігання будь-якій терористичній загрозі Ізраїлю.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Башара Асада в західній частині провінції Алеппо.

8 грудня повстанці взяли Дамаск та заявили про падіння режиму Асада.

Того ж дня Армія оборони Ізраїлю розгорнула свої підрозділи в буферній зоні та в кількох інших місцях на кордоні із Сирією.

10 грудня The Washington Post повідомив, що Ізраїль швидко просувається вглиб Сирії після падіння режиму Асада.