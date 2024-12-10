Ізраїль повністю знищив флот Сирії – голова Міноборони
Солдати Ізраїлю в Сирії (Фото: ЕРА)

Ізраїль повністю знищив Військово-морський флот Сирії. Про це заявив міністр оборони Ісраель Кац, повідомляє The Times of Israel.

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За його словами, морські ракетні кораблі Ізраїлю 9 грудня провели нічну операцію, під час якої знищили сирійський військовий флот. Наразі ізраїльські сили займають позиції у буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Кац зазначив, що наказав створити на півдні Сирії "стерильну оборонну зону", яка не включатиме постійної присутності Ізраїлю. За його словами, це необхідно для запобігання будь-якій терористичній загрозі Ізраїлю.

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