У Сирії призначили очільника перехідного уряду: що про нього відомо

Мухаммед аль-Башир обійматиме цю посаду до березня наступного року

Мухаммед аль-Башир (Фото: Wikipedia)

Главою тимчасового уряду Сирії призначили Мухаммеда аль-Башира. Про це повідомило агентство Reuters.

Про своє призначення аль-Башир оголосив у ефірі національного телебачення у вівторок, 10 грудня. Він обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року.

Агентство Bloomberg пише, що повстанське угруповання, яке повалило режим диктатора Башара Асада, доручило аль-Баширу сформувати перехідний уряд. Він сформує кабінет міністрів, щоб керувати перехідним періодом і "уникнути сповзання в хаос".

Аль-Башир, інженер за освітою, був очільником квазіуряду, створеного у 2017 році ісламістським угрупованням Хаят Тахрір аш-Шам, яке скинуло уряд Асада на вихідних. Адміністрація мала штаб-квартиру в Ідлібі для управління містом на північному заході Сирії та іншими територіями, контрольованими повстанцями.

За даними Arabiya TV, рішення доручити йому сформувати перехідний уряд відбулося після зустрічі між аль-Баширом, лідером повстанців Мохаммедом аль-Джолані та прем’єр-міністром Сирії за правління Асада Газі аль-Джалалі.