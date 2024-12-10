У Сирії призначили очільника перехідного уряду: що про нього відомо
Главою тимчасового уряду Сирії призначили Мухаммеда аль-Башира. Про це повідомило агентство Reuters.
Про своє призначення аль-Башир оголосив у ефірі національного телебачення у вівторок, 10 грудня. Він обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року.
Агентство Bloomberg пише, що повстанське угруповання, яке повалило режим диктатора Башара Асада, доручило аль-Баширу сформувати перехідний уряд. Він сформує кабінет міністрів, щоб керувати перехідним періодом і "уникнути сповзання в хаос".
Аль-Башир, інженер за освітою, був очільником квазіуряду, створеного у 2017 році ісламістським угрупованням Хаят Тахрір аш-Шам, яке скинуло уряд Асада на вихідних. Адміністрація мала штаб-квартиру в Ідлібі для управління містом на північному заході Сирії та іншими територіями, контрольованими повстанцями.
За даними Arabiya TV, рішення доручити йому сформувати перехідний уряд відбулося після зустрічі між аль-Баширом, лідером повстанців Мохаммедом аль-Джолані та прем’єр-міністром Сирії за правління Асада Газі аль-Джалалі.
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