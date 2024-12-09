У Білому домі заявили, що питання про те, хто наразі керує Сирією, "залишається відкритим"
Питання про те, хто керує Сирією після падіння режиму Башара Асада, "залишається відкритим". Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, передає телеканал CNN.
"Я думаю, що вони [сирійці] намагаються з'ясувати це між собою, але це відкрите питання. Насправді сам факт того, що це питання залишається відкритим, викликає у нас занепокоєння. Як сказав президент США Джо Байден, ми перебуваємо в періоді невизначеності, і тому ми будемо працювати над усіма процесами, як можемо", – заявив Кірбі.
За його словами, не можна говорити про прямий зв'язок між США і повстанським угрупованням Хаят Тахрір аш-Шам, яке Вашингтон визнав терористичною організацією, але є комунікація з партнерами в регіоні, які можуть донести повідомлення до всіх угруповань.
"Ми збираємося, як президент сказав учора, вивчати наші шляхи спілкування з усіма цими групами", – додав представник Білого дому.
Кірбі також сказав, що "справа не в словах, а в діях", коли його запитали, наскільки вони довіряють лідеру Хаят Тахрір аш-Шам Абу Мухаммаду аль-Джулані.
Хаят Тахрір аш-Шам – повстанська військова коаліція салафітського спрямування, сформована у 2017 році шляхом злиття в єдину армію декількох потужних антиурядових угруповань, що брали активну участь у громадянській війні в Сирії. 27 листопада 2024 року угруповання почало великий наступ на північному заході Сирії, а вже 8 грудня заявило про взяття столиці та повалення режиму Асада.
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- Того самого дня американські сили завдали десятки "високоточних ударів" по таборах і бойовиках терористичної Ісламської держави у центральній Сирії.
- Reuters повідомило, що Ізраїль атакував Дамаск – удари прийшлися по безпековому комплексу та урядовому дослідницькому центру, котрий раніше використовувався Іраном для розроблення ракет.