У Білому домі заявили, що питання про те, хто наразі керує Сирією, "залишається відкритим"

Джон Кірбі (Фото: Samuel Corum/EPA)

Питання про те, хто керує Сирією після падіння режиму Башара Асада, "залишається відкритим". Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, передає телеканал CNN.

"Я думаю, що вони [сирійці] намагаються з'ясувати це між собою, але це відкрите питання. Насправді сам факт того, що це питання залишається відкритим, викликає у нас занепокоєння. Як сказав президент США Джо Байден, ми перебуваємо в періоді невизначеності, і тому ми будемо працювати над усіма процесами, як можемо", – заявив Кірбі.

За його словами, не можна говорити про прямий зв'язок між США і повстанським угрупованням Хаят Тахрір аш-Шам, яке Вашингтон визнав терористичною організацією, але є комунікація з партнерами в регіоні, які можуть донести повідомлення до всіх угруповань.

"Ми збираємося, як президент сказав учора, вивчати наші шляхи спілкування з усіма цими групами", – додав представник Білого дому.

Кірбі також сказав, що "справа не в словах, а в діях", коли його запитали, наскільки вони довіряють лідеру Хаят Тахрір аш-Шам Абу Мухаммаду аль-Джулані.