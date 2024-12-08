США вдарили по ІДІЛ в Сирії й попередили всі організації в країні не співпрацювати з терористами
Американські сили завдали десятки "високоточних ударів" по таборах і бойовиках терористичної Ісламської держави (ІДІЛ) у центральній Сирії. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.
Удари по лідерах, бойовиках та таборах ІДІЛ були завдані у межах поточної місії проти угрупування, аби завадити йому проводити зовнішні операції та гарантувати, що організація не спробує скористатися нинішньою ситуацією для відновлення у центральній Сирії.
Під час операції було завдано понад 75 ударів з використанням численних засобів Військово-повітряних сил США.
Зокрема, Штати застосували стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10.
За американськими даними, обійшлося без втрат серед цивільних, проводиться оцінка шкоди, завданої бойовикам.
Командування зауважує, що разом із союзниками та партнерами продовжить проводити операції зі зниження оперативних спроможностей ІДІЛ "навіть у цей динамічний період у Сирії".
"Не повинно бути жодних сумнівів — ми не дозволимо ІДІЛ відновитися та скористатися поточною ситуацією в Сирії. Усі організації в Сирії повинні знати, що ми притягнемо їх до відповідальності, якщо вони будуть співпрацювати або підтримають ІДІЛ у будь-який спосіб", – заявив генерал Майкл Ерік Курілла, очільник Центрального командування.
Раніше агенція Reuters з посиланням на джерела повідомила, що Ізраїль атакував столицю Сирії Дамаск – удари прийшлися по безпековому комплексу та урядовому дослідницькому центру, котрий раніше, як повідомлялося, використовувався Іраном для розробки ракет.
- 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Українська воєнна розвідка заявляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Згодом ГУР повідомило, що Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття. Ресурси загарбників стверджують, що Асад з родиною вже в Росії.