США ударили по ИГИЛ в Сирии и предупредили все организации не сотрудничать с террористами

Стратегический бомбардировщик B-52 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Американские силы нанесли десятки "высокоточных ударов" по лагерям и боевикам террористического Исламского государства (ИГИЛ) в центральной Сирии. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США.

Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГИЛ были нанесены в рамках текущей миссии против группировки, чтобы помешать ей проводить внешние операции и гарантировать, что организация не попытается воспользоваться нынешней ситуацией для восстановления в центральной Сирии.

В ходе операции было нанесено более 75 ударов с использованием многочисленных средств Военно-воздушных сил США.

В частности, Штаты применили стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10.

По американским данным, обошлось без потерь среди гражданских, производится оценка ущерба, причиненного боевикам.

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Командование отмечает, что вместе с союзниками и партнерами продолжит проводить операции по снижению оперативных способностей ИГИЛ "даже в этот динамичный период в Сирии".

"Не должно быть никаких сомнений – мы не позволим ИГИЛ восстановиться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать или поддержат ИГИЛ любым способом", – заявил генерал Майкл Эрик Курилла, глава Центрального командования.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль атаковал столицу Сирии Дамаску – удары пришлись по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру, ранее, как сообщалось, использовавшийся Ираном для разработки ракет.