В Белом доме заявили, что вопрос о том, кто сейчас руководит Сирией, "остается открытым"

Джон Кирби (Фото: Samuel Corum/EPA)

Вопрос о том, кто управляет Сирией после падения режима Башара Асада, "остается открытым". Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби, передает телеканал CNN.

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"Я думаю, что они [сирийцы] пытаются выяснить это между собой, но это открытый вопрос. На самом деле сам факт того, что этот вопрос остается открытым, вызывает у нас беспокойство. Как сказал президент США Джо Байден, мы находимся в периоде неопределенности, и потому мы будем работать над всеми процессами, как можем", – заявил Кирби.

По его словам, нельзя говорить о прямой связи между США и повстанческой группировкой Хайят Тахрир аш-Шам, которую Вашингтон признал террористической организацией, но есть коммуникация с партнерами в регионе, они могут донести сообщения до всех группировок.

"Мы собираемся, как президент сказал вчера, изучать наши пути общения со всеми этими группами", – добавил представитель Белого дома.

Кирби также сказал, что "дело не в словах, а в действиях", когда его спросили, насколько они доверяют лидеру Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммаду аль-Джулани.