В Белом доме заявили, что вопрос о том, кто сейчас руководит Сирией, "остается открытым"
Вопрос о том, кто управляет Сирией после падения режима Башара Асада, "остается открытым". Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби, передает телеканал CNN.
"Я думаю, что они [сирийцы] пытаются выяснить это между собой, но это открытый вопрос. На самом деле сам факт того, что этот вопрос остается открытым, вызывает у нас беспокойство. Как сказал президент США Джо Байден, мы находимся в периоде неопределенности, и потому мы будем работать над всеми процессами, как можем", – заявил Кирби.
По его словам, нельзя говорить о прямой связи между США и повстанческой группировкой Хайят Тахрир аш-Шам, которую Вашингтон признал террористической организацией, но есть коммуникация с партнерами в регионе, они могут донести сообщения до всех группировок.
"Мы собираемся, как президент сказал вчера, изучать наши пути общения со всеми этими группами", – добавил представитель Белого дома.
Кирби также сказал, что "дело не в словах, а в действиях", когда его спросили, насколько они доверяют лидеру Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммаду аль-Джулани.
Хайят Тахрир аш-Шам – повстанческая военная коалиция салафитского толка, сформированная в 2017 году путем слияния в единую армию нескольких мощных антиправительственных группировок, активно участвовавших в гражданской войне в Сирии. 27 ноября 2024 года группировка начала большое наступление на северо-западе Сирии, а уже 8 декабря заявила о взятии столицы и свержении режима Асада.
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Украинская военная разведка заявляла, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружений самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- В тот же день американские силы нанесли десятки "высокоточных ударов" по лагерям и боевикам террористического Исламского государства в центральной Сирии.
- Reuters сообщило, что Израиль атаковал Дамаск – удары пришлись по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру, ранее использовавшемуся Ираном для разработки ракет.