Падіння режиму Асада у Сирії означає крах для Ірану – експерт

Данилов зазначив, що падіння режиму Асада може призвести до аналогічного в Ірані

Обстановка у Сирії (Фото: ЕРА)

Через падіння режиму Башара Асада у Сирії послабшали також і позиції Росії та Ірану на Близькому Сході. Для Тегерану це крах, висловив свою думку LIGA.net заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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"Асад був частиною так званої "вісі зла", аж ось її перша кісточка впала. Це може запустити падіння режиму в Ірані... Це крах всього, що Тегеран будував понад 30 років, куди інвестував десятки мільярдів доларів", – вважає Данилов.

У 2015 році Москва та Тегеран фактично врятували режим Асада від краху: іранські шиїтські збройні формування та російські бомбардування допомогли зупинити повстанців та відвоювати Алеппо, пише Politico.

Данилов зазначає, що нинішня ситуація у Сирії порушує шиїтський коридор до терористів із Хезболли в Лівані і відрізає іранців від сирійського порту Латакія. А це "страшний сон" для Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР), каже він.

Однак, за даними The Wall Street Journal, попри наведені ризики Іран не надіслав військову допомогу Асаду. Повідомляється, що влада могла побоятися ударів авіації Ізраїлю по своєму літаку.

Аналітик із Близького Сходу з Українського інституту майбутнього Ілія Куса додав, що Іранських сил проти Ізраїлю в регіоні більше немає і потрібно "повністю перебудовувати альянси, враховуючи нову геополітичну реальність".