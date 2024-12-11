Reuters: Два конгресмени пропонують пом'якшити санкції проти Сирії

Жителі Сирії повертаються додому (Фото: ЕРА)

Два конгресмени США виступають за те, щоб призупинити деякі санкції проти Сирії після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист конгресменів.

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"Необхідний продуманий та поетапний підхід для скасування санкцій та експортного контролю проти Сирії для стимулювання дотримання перехідним урядом міжнародних норм", – сказано у листі.

Повідомляється, що пакет санкцій проти Сирії під назвою "Цезар" може бути продовжено ще на п'ять років. Санкції торкаються всіх секторів сирійського бізнесу, а також громадян, які ведуть справи із Сирією або російськими та іранськими структурами в Сирії.

Автори листа зазначають, що санкції позбавили Асада ресурсів для утримання армії та призвели до краху його режиму. Тому, на їхню думку, важливо зберегти санкції проти колишніх чиновників, але "секторальні санкції" або санкції, пов'язані з реконструкціями, необхідно призупинити.

Крім того, сирійське повстанське угруповання Хайят Тахрір аш-Шам зв'язувалося з офіційними особами США щодо скасування санкцій, повідомив Reuters співрозмовник, близький до угруповання.

"Усі перешкоди, які стоять перед сирійським народом та його майбутнім, мають бути усунені", – сказав він.

Високопоставлений європейський дипломат повідомив, що низка країн наполягає на "широких гуманітарних винятках" за прикладом тих, що були введені після землетрусу 2023 року для доставлення термінової допомоги до Сирії.

Дипломат наголосив, що зараз "занадто рано" скасовувати повністю санкції.

Автори листа від 10 грудня – голова підкомітету з Близького Сходу Комітету із закордонних справ Палати представників Джо Вілсон та керівник групи зі звільнення Сирії Брендан Бойл.

Адресовано воно держсекретарю США Ентоні Блінкену, міністру фінансів Джанет Єллен та раднику з національної безпеки Джеку Саллівану.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Башара Асада в західній частині провінції Алеппо.

8 грудня повстанці взяли Дамаск та заявили про падіння режиму Асада.

10 грудня The Washington Post повідомив, що Ізраїль швидко просувається вглиб Сирії після падіння режиму Асада.

У Міноборони Ізраїлю повідомили, що флот Сирії знищено повністю.