Пісторіус: Сирія показала, що союзники Росії можуть покладатися на допомогу, поки вигідні

Борис Пісторіус (Фото: bmvg.de)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що повалення режиму Башара Асада у Сирії показує ризики для країн-союзників Росії. Про це він заявив під час короткого візиту до Йорданії, повідомляє Reuters.

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За словами німецького міністра, країни, які перебувають у стратегічному партнерстві з Росією, можуть покладатися на підтримку Москви доти, доки приносять користь диктатору Володимиру Путіну.

За інформацією RND, Пісторіус прямує до Іраку, щоб відвідати німецьких солдатів та висловити підтримку. Дорогою він відвідав авіабазу Аль-Азрак, де має намір обговорити шляхи сприяння стабілізації ситуації в регіоні.

"Ми хочемо зробити свій внесок у всеосяжну та стійку стабілізацію. Дуже важливо скористатися цією можливістю, не маючи надмірних очікувань", – сказав він.

Міністр оборони не уточнив, як саме події в Сирії можуть вплинути на участь Німеччини на Близькому Сході. Однак, за його словами, військові місії німецьких солдатів будуть швидше посилені, ніж скорочені.

#AlAzraq , Jordanien: Empfang auf dem Rollfeld. Der 🇩🇪 Kontingentführer Oberst Schnell berichtet Minister #Pistorius über die aktuelle Lage bei #CounterDaesh . Ziel der Mission ist es, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern und die Region zu stabilisieren. https://t.co/TgKzN0yaJk pic.twitter.com/SffQBAeqnZ — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 11, 2024