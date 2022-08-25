Питерская стала Лондонской. В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей

25 августа Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевсовета.

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Как отмечается, новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования с 15 по 19 июня, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за ее независимость.

Полный список 95-ти переименованных улиц пока недоступен, опубликованы некоторые:

• ул. Генерала Жмаченко переименована в ул. Князя Романа Мстиславича.

• ул. Маршала Малиновского – ул. Героев полка "Азов".

• площадь Тульска – площадь Героев УПА.

• ул. Бударина – ул. Украинского возрождения.

• ул. Карла Маркса – ул. Гуцульская.

• ул. Питерская – ул. Лондонская.

• ул. Мичурина (в Соломенском районе) – ул. Морских пехотинцев.

• ул. Ростовская – ул. Луцка.

На следующем пленарном заседании Киевского городского совета будет рассмотрена еще часть проектов решений по переименованиям городских объектов.

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Наталия Медведева

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