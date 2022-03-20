План Маршала 2.0. В Офисе президента назвали безупречной инициативу Моравецкого
Предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости подготовки плана восстановления Украины – отличная инициатива, которая поможет возродить страну. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг Украины", – написал он.
По словам Подоляка, участвие в помоще Украине – это моральная ответственность стран, которые не хотят поддерживать преступные действия России.
Разрушение гражданской инфраструктуры – это война России против Украины, добавил он.
- 19 января 2022 года Моравецкий заявил о необходимости подготовки плана восстановления Украины. Он сказал, что будет поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета.
- В начале марта Моравецкий призвал Евросоюз принять пакет финансовой помощи для Украины. Он предлагает выделить 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры Украины.
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