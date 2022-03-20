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План Маршала 2.0. В Офисе президента назвали безупречной инициативу Моравецкого

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 02:23
План Маршала 2.0. В Офисе президента назвали безупречной инициативу Моравецкого - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости подготовки плана восстановления Украины – отличная инициатива, которая поможет возродить страну. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

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"Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг Украины", – написал он.

По словам Подоляка, участвие в помоще Украине – это моральная ответственность стран, которые не хотят поддерживать преступные действия России.  

Разрушение гражданской инфраструктуры – это война России против Украины, добавил он.

Скриншот Twitter

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Яна Катасонова
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