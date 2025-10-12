План Трампа: ХАМАС освободит израильских заложников рано утром 13 октября
Освобождение израильских заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа, должно начаться рано утром в понедельник, 12 октября. Об этом сообщил Офис премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, передает медиа The Times of Israel.
По его данным, государство сообщило семьям заложников, что их освобождение ожидается между 4 и 6 часами утра, но время может измениться.
Израиль будет проинформирован Красным Крестом за два часа до освобождения пленников.
Президент США Дональд Трамп прибудет в страну в тот же день в 9:20. Его визит продлится менее четырех часов, в течение которых он встретится с бывшими заложниками и их семьями и выступит в израильском парламенте Кнессете.
После этого руководитель Штатов отправится на саммит в Египет, где планируется утвердить его полный мирный план по сектору Газа.
До полудня 13 октября от ХАМАС требуется вернуть всех 48 заложников: речь идет о 20 живых пленниках и телах 28 человек, которые, как считается, погибли.
Однако террористическая группировка заявила, что не сможет найти тела всех погибших заложников в установленный срок и Израиль знает об этом. Пресс-секретарь Офиса Нетаньяху Шош Бедросиан заявила, что как только Израиль подтвердит, что получил всех пленников, которых ожидал, то начнет освобождать в обмен на них почти 2000 палестинских заключенных, в том числе 250 человек, приговоренных к пожизненному заключению.
Заявление Бедросиан может свидетельствовать о том, что Израиль знает, каких именно пленников ХАМАС не сможет вернуть в понедельник, считает медиа.
- 10 октября израильские войска завершили первый этап отвода сил в секторе Газа – после чего стартовал 72-часовой срок, в который ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев.
- Урегулирование в Газе происходит согласно плану американского президента Трампа, который в частности предусматривает постепенный вывод войск Израиля из сектора, а также то, что ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении регионом (остальные пункты здесь).
