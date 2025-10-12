План Трампа: ХАМАС звільнить ізраїльських заручників рано вранці 13 жовтня

Звільнення бранців очікується між 4 та 6 годинами ранку, заявили в уряді Ізраїлю

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Звільнення ізраїльських заручників, які утримуються терористичним угрупованням ХАМАС у секторі Гази, має розпочатися рано вранці у понеділок, 12 жовтня. Про це повідомив Офіс прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу, передає медіа The Times of Israel.

За його даними, держава повідомила сім'ям заручників, що їх звільнення очікується між 4 та 6 годинами ранку, але час може змінитися.

Ізраїль буде поінформований Червоним Хрестом за дві години до звільнення бранців.

Президент США Дональд Трамп прибуде до країни того ж дня о 9:20. Його візит триватиме менш ніж чотири години, впродовж яких він зустрінеться з колишніми заручниками та їхніми родинами й виступить в ізраїльському парламенті Кнессеті.

Після цього керівник Штатів вирушить на саміт до Єгипту, де планується затвердити його повний мирний план щодо сектора Гази.

До опівдня 13 жовтня від ХАМАСу вимагається повернути усіх 48 заручників: йдеться про 20 живих бранців та тіла 28 осіб, котрі, як вважається, загинули.

Однак терористичне угруповання заявило, що не зможе знайти тіла всіх загиблих заручників у встановлений термін і Ізраїль знає про це. Речниця Офісу Нетаньягу Шош Бедросіан заявила, що як тільки Ізраїль підтвердить, що отримав усіх бранців, яких очікував, то почне звільняти в обмін на них майже 2000 палестинських в'язнів, зокрема 250 осіб, засуджених до довічного ув'язнення.

Заява Бедросіан може свідчити про те, що Ізраїль знає, яких саме бранців ХАМАС не зможе повернути у понеділок, вважає медіа.