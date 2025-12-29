"Планируются соответствующие действия". Сырский рассказал о ситуации вблизи Северска

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Украинским подразделениям под давлением россиян пришлось отойти из города Северск Донецкой области, однако "планируются соответствующие действия". Об этом в интервью 24 канал сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Серебрянский лес, Белогоровка, Северск – это территории, где во время Второй мировой войны также происходили тяжелые бои. Сама местность состоит из господствующих высот, меловых гор, как в Белогоровке. Укрепления были построены еще тогда. Они держали тогда и обеспечили ведение такой устойчивой обороны", – рассказал Сырский.

Читайте также Оккупированные территории стали черной дырой для России. Ужасная цена войны для Путина

По его словам, это направление долгое время было неприоритетным, ведь россияне не имели возможности вести наступательные действия. Однако со стороны РФ были постепенные действия.

"Да, стояли бригады. Они и продолжили наступать, но интенсивность боевых действий была ниже, чем на других направлениях", – констатировал главком.

На том направлении велась больше война действиями диверсионных, маневровых групп, пехоты и спецназовцев.

"К сожалению, сосредоточение подразделений дронов по оптоволоконному каналу управления, особенно с дальностью более 20 км, привело к тому, что наши подразделения, расчеты, экипажи дронов постепенно отходили в глубину, тем самым оставили без прикрытия пехоту", – сказал Сырский.

В этих условиях оборона Северска стала проблемной. Оставить войска, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято соответствующее решение.

"Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не получается. Планируются соответствующие действия на этом направлении. Это все, что я могу сказать об этом направлении", – заявил главком ВСУ.

Карта: DeepState