Силы обороны отошли из Северска, но имеют огневой контроль – Генштаб

Северск (Иллюстративное фото: wikipedia)

Вооруженные Силы Украины отошли из Северска в Донецкой области для сохранения жизней и боеспособности подразделений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным военных, в районе города продолжаются тяжелые бои. Враг имеет ощутимое преимущество в живой силе и технике и даже несмотря на существенные потери продолжает активно наступать. Во время боев за город Силы обороны истощили противника и каждый метр дался ему "дорогой ценой".

"Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем наших войск", – отметили в Генштабе.

Силы обороны продолжают поражать россиян в Северске и перерезать их логистику. Также блокируют подразделения оккупантов, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения. На Славянском направлении Силы обороны выполняют боевые задачи.

Сейчас военные принимают меры, чтобы снизить наступательный потенциал частей и подразделений россиян.

Северск (скриншот карты Deepstate)