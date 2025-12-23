Силы обороны отошли из Северска, но имеют огневой контроль – Генштаб
Вооруженные Силы Украины отошли из Северска в Донецкой области для сохранения жизней и боеспособности подразделений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По данным военных, в районе города продолжаются тяжелые бои. Враг имеет ощутимое преимущество в живой силе и технике и даже несмотря на существенные потери продолжает активно наступать. Во время боев за город Силы обороны истощили противника и каждый метр дался ему "дорогой ценой".
"Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем наших войск", – отметили в Генштабе.
Силы обороны продолжают поражать россиян в Северске и перерезать их логистику. Также блокируют подразделения оккупантов, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения. На Славянском направлении Силы обороны выполняют боевые задачи.
Сейчас военные принимают меры, чтобы снизить наступательный потенциал частей и подразделений россиян.
- 2 декабря топ-чиновник НАТО на брифинге заявлял, что российские захватчики закрепились в Северске и, вероятно, достигли окрестностей Лимана.
- 3 декабря в ВСУ опровергли доклад Путину относительно "прорыва" в Лиман.
- 11 декабря в ВСУ подтвердили заход пехотных групп России в Северск, но об оккупации речь не шла на тот момент.
- Однако, по оценкам Альянса, для полной оккупации Донецкой области россиянам нужно год-два.
Комментарии (0)