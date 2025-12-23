Сили оборони відійшли з Сіверська, але мають вогневий контроль – Генштаб

Сіверськ (Ілюстративне фото: wikipedia)

Збройні Сили України відійшли з Сіверська у Донецькій області для збереження життів і боєздатності підрозділів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними військових, у районі міста тривають важкі бої. Ворог має відчутну перевагу в живій силі й техніці та навіть попри суттєві втрати активно наступає. Під час боїв за місто Сили оборони виснажили противника і кожен метр дався йому "дорогою ціною".

"Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ", – зазначили в Генштабі.

Сили оборони й далі уражають росіян у Сіверську та перерізають їхню логістику. Також блокують підрозділи окупантів, щоб недопустити їхнього подальшого просування. На Слов’янському напрямку Сили оборони виконують бойові завдання.

Наразі військові вживають заходів, щоб знизити наступальний потенціал частин і підрозділів росіян.

Сіверськ (сриншот мапи Deepstate)