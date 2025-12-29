"Плануються відповідні дії". Сирський розповів про ситуацію поблизу Сіверська

Українським екіпажам дронів під тиском росіян довелося поступово відійти від Сіверська, тому піхота залишилася без прикриття

Українським підрозділам під тиском росіян довелося відійти з міста Сіверськ Донецької області, однак "плануються відповідні дії". Про це в інтерв’ю 24 каналу повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Серебрянський ліс, Білогорівка, Сіверськ – це території, де під час Другої світової війни також відбувалися важкі бої. Сама місцевість складається з панівних висот, крейдових гір, як у Білогорівці. Укріплення були побудовані ще тоді. Вони тримали тоді й забезпечили ведення такої стійкої оборони", – розповів Сирський.

За його словами, цей напрямок довгий час був непріоритетним, адже росіяни не мали можливості вести наступальні дії. Однак з боку РФ були поступові дії.

"Так, стояли бригади. Вони й продовжили наступати, але ж інтенсивність бойових дій була нижча, ніж на інших напрямках", – констатував головком.

На тому напрямку велася більше війна діями диверсійних, маневрових груп, піхоти та спецпризначенців.

"На жаль, зосередження підрозділів дронів оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 км, призвело до того, що наші підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово відходили в глибину, тим самим залишили без прикриття піхоту", – сказав Сирський.

У цих умовах оборона Сіверська стала проблемною. Залишити війська, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було ухвалено відповідне рішення.

"Відійшли на панівні висоти. Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", – заявив головком ЗСУ.

