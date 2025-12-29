"Плануються відповідні дії". Сирський розповів про ситуацію поблизу Сіверська
Українським підрозділам під тиском росіян довелося відійти з міста Сіверськ Донецької області, однак "плануються відповідні дії". Про це в інтерв’ю 24 каналу повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Серебрянський ліс, Білогорівка, Сіверськ – це території, де під час Другої світової війни також відбувалися важкі бої. Сама місцевість складається з панівних висот, крейдових гір, як у Білогорівці. Укріплення були побудовані ще тоді. Вони тримали тоді й забезпечили ведення такої стійкої оборони", – розповів Сирський.
За його словами, цей напрямок довгий час був непріоритетним, адже росіяни не мали можливості вести наступальні дії. Однак з боку РФ були поступові дії.
"Так, стояли бригади. Вони й продовжили наступати, але ж інтенсивність бойових дій була нижча, ніж на інших напрямках", – констатував головком.
На тому напрямку велася більше війна діями диверсійних, маневрових груп, піхоти та спецпризначенців.
"На жаль, зосередження підрозділів дронів оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 км, призвело до того, що наші підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово відходили в глибину, тим самим залишили без прикриття піхоту", – сказав Сирський.
У цих умовах оборона Сіверська стала проблемною. Залишити війська, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було ухвалено відповідне рішення.
"Відійшли на панівні висоти. Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", – заявив головком ЗСУ.
- 11 грудня 2025 року в ЗСУ підтвердили, що піхотні групи РФ зайшли в Сіверськ, однак тоді про контроль ворога над містом не йшлося.
- 23 грудня Генштаб повідомив, що Сили оборони відійшли з Сіверська для збереження життів і боєздатності підрозділів.
Коментарі (0)