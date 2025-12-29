Зеленський заявив, що 87% українців хочуть миру, водночас 85% – проти виходу з Донбасу
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Переважна більшість українців хоче миру, але приблизно така ж кількість людей виступає проти виходу Сил оборони з Донбасу. Про це в інтерв’ю каналу Fox News повідомив президент Володимир Зеленський.
"Люди хочуть миру. Сьогодні президент США Дональд Трамп сказав, що, згідно з опитуваннями, 85%, а можливо, 87%, хочуть миру, так що вони згодні [на угоду]. Я сказав: так, 87% підтримують мир. Водночас 85% проти виведення військ зі сходу, з Донбасу", – заявив глава держави.
Читайте також
За словами Зеленського, це означає, що всі хочуть миру, але не миру за будь-яку ціну.
Він зазначив, що вихід Сил оборони з Донбасу несе великі ризики для України. Президент назвав це неприйнятним для українців.
- 3 вересня Зеленський сказав, що на території Донбасу зосереджена потужна частина української лінії оборони, а Росія за понад три роки повномасштабного вторгнення не спромоглася окупувати навіть 30% однієї області.
- 2 грудня у НАТО заявляли, що захоплення тієї частини Донецької області, яку контролюють ЗСУ, не є реальним для росіян щонайменше рік.
Коментарі (0)