Зеленський заявив, що 87% українців хочуть миру, водночас 85% – проти виходу з Донбасу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Переважна більшість українців хоче миру, але приблизно така ж кількість людей виступає проти виходу Сил оборони з Донбасу. Про це в інтерв’ю каналу Fox News повідомив президент Володимир Зеленський.

"Люди хочуть миру. Сьогодні президент США Дональд Трамп сказав, що, згідно з опитуваннями, 85%, а можливо, 87%, хочуть миру, так що вони згодні [на угоду]. Я сказав: так, 87% підтримують мир. Водночас 85% проти виведення військ зі сходу, з Донбасу", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, це означає, що всі хочуть миру, але не миру за будь-яку ціну.

Він зазначив, що вихід Сил оборони з Донбасу несе великі ризики для України. Президент назвав це неприйнятним для українців.