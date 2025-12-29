Зеленский заявил, что 87% украинцев хотят мира, но 85% – против выхода из Донбасса

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Подавляющее большинство украинцев хочет мира, но примерно такое же количество людей выступает против выхода Сил обороны с Донбасса. Об этом в интервью каналу Fox News сообщил президент Владимир Зеленский.

"Люди хотят мира. Сегодня президент США Дональд Трамп сказал, что, согласно опросам, 85%, а возможно, 87%, хотят мира, так что они согласны [на соглашение]. Я сказал: да, 87% поддерживают мир. В то же время 85% против вывода войск с востока, с Донбасса", – заявил глава государства.

Читайте также Ядовитая таблетка Трампа к Рождеству. Почему выход из Донбасса приведет к третьему вторжению России

По словам Зеленского, это означает, что все хотят мира, но не мира любой ценой.

Он отметил, что выход Сил обороны из Донбасса несет большие риски для Украины. Президент назвал это неприемлемым для украинцев.