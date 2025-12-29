Зеленский заявил, что 87% украинцев хотят мира, но 85% – против выхода из Донбасса
Подавляющее большинство украинцев хочет мира, но примерно такое же количество людей выступает против выхода Сил обороны с Донбасса. Об этом в интервью каналу Fox News сообщил президент Владимир Зеленский.
"Люди хотят мира. Сегодня президент США Дональд Трамп сказал, что, согласно опросам, 85%, а возможно, 87%, хотят мира, так что они согласны [на соглашение]. Я сказал: да, 87% поддерживают мир. В то же время 85% против вывода войск с востока, с Донбасса", – заявил глава государства.
По словам Зеленского, это означает, что все хотят мира, но не мира любой ценой.
Он отметил, что выход Сил обороны из Донбасса несет большие риски для Украины. Президент назвал это неприемлемым для украинцев.
- 3 сентября Зеленский сказал, что на территории Донбасса сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, а Россия за более чем три года полномасштабного вторжения не смогла оккупировать даже 30% одной области.
- 2 декабря в НАТО заявляли, что захват той части Донецкой области, которую контролируют ВСУ, не является реальным для россиян по меньшей мере год.
