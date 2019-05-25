Пленные моряки. Украина формирует арбитражный трибунал - МИД

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Украина уже формирует состав арбитражного трибунала. Об этом сообщила директор департамента международного права МИД Ольга Золотарева, передает Hromadske.ua.

Золоторева отметила, что международный трибунал по морскому праву будет рассматривать дело украинских пленных моряков по сути, так как считает это своей юрисдикцией.

По ее словам, в споре Украины и России в отношении агрессии РФ в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе — в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный суд в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, состоящий из пяти арбитров, формируем его вместе с Российской Федерацией и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сказала Золотарева.

Она добавила, что международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому юрисдикция трибунала в большом споре по этому эпизоду есть.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году. В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков.