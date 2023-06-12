Пленные россияне, зачистки, эвакуация. Глава Донецкой ОВА рассказал об освобожденных селах
В освобожденных от российских окупантов населенных пунктах Донецкой области продолжаются зачистки, а также проводится эвакуация гражданских. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Комментируя освобождение Благодатного, Нескучного, Макаровки и Сторожевого, Кириленко подчеркнул, что сейчас там только начинаются зачистки, а затем будут проводиться стабилизационные мероприятия.
"Продолжается очистка территории и обнаружение в том числе и оставшихся там военнослужащих РФ. Есть пленные, об этом уже будет докладывать и отчитываться военное руководство", – сказал Кириленко.
Он сообщил, что по состоянию на 18:00 12 июня из Благодатного были эвакуированы три человека. Из Сторожевого – семь человек, один из них имеет инвалидность. Еще одного человека эвакуировали из Нескучного – это женщина, у которой тоже есть инвалидность.
Он подчеркнул, что из данных населенных пунктов эвакуируются абсолютно все находящиеся там жители. Для этого применяются "разные методы уговоров и объяснения, что там будет происходить в дальнейшем – мы двигаемся вперед".
Кириленко отметил, что после зачисток будет происходить разминирование по крайней мере проходных путей, а потом уже начнутся стабилизационные мероприятия.
По его оценке, освобожденные от оккупантов населенные пункты разрушены примерно на 75%. Так, по его словам, из 370 домов "более-менее уцелевшими" остаются чуть более 50.
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