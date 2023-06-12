Полонені росіяни, зачистки, евакуація. Голова Донецької ОВА розповів про звільнені села

У звільнених від російських окупантів населених пунктах Донецької області наразі тривають зачистки, а також проводиться евакуація цивільних. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Коментуючи звільнення Благодатного, Нескучного, Макарівки та Сторожового, Кириленко наголосив, що зараз там тільки починаються зачистки, а потім будуть проводитися стабілізаційні заходи.

"Триває очищення території і виявлення, зокрема, військовослужбовців РФ, які там лишились. Є полонені, про це вже буде доповідати і звітувати військове керівництво", – сказав Кириленко.

Він повідомив, що станом на 18:00 12 червня з Благодатного було евакуйовано трьох людей. Зі Сторожового – сімох людей, одна особа має інвалідність. Ще одну людину евакуювали з Нескучного – це жінка, що теж має інвалідність.

Він наголосив, що з цих населених пунктів евакуйовуються абсолютно всі жителі, які там перебувають. Для цього застосовуються "різні методи вмовлянь і пояснення, що там буде відбуватися надалі – ми рухаємось вперед".

Кириленко зазначив, що після зачисток буде відбуватись розмінування принаймні прохідних шляхів, а потім вже почнуться стабілізаційні заходи.

За його оцінкою, звільнені від окупантів населені пункти зруйновані приблизно на 75%. Так, за його словами, з 370 будинків "більш-менш вцілілими" залишаються трохи більше 50.

Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення Нескучного у Волноваському районі.

у Волноваському районі. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка .

та . Зранку 12 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей.

на кордоні Донецької та Запорізької областей. Бійці Запорізької бригади звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя у Запорізькій області.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.