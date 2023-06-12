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Полонені росіяни, зачистки, евакуація. Голова Донецької ОВА розповів про звільнені села

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 19:55
Полонені росіяни, зачистки, евакуація. Голова Донецької ОВА розповів про звільнені села - Фото
Павло Кириленко (Фото: Донецька ОВА)

У звільнених від російських окупантів населених пунктах Донецької області наразі тривають зачистки, а також проводиться евакуація цивільних. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Коментуючи звільнення Благодатного, Нескучного, Макарівки та Сторожового, Кириленко наголосив, що зараз там тільки починаються зачистки, а потім будуть проводитися стабілізаційні заходи.

"Триває очищення території і виявлення, зокрема, військовослужбовців РФ, які там лишились. Є полонені, про це вже буде доповідати і звітувати військове керівництво", – сказав Кириленко.

Він повідомив, що станом на 18:00 12 червня з Благодатного було евакуйовано трьох людей. Зі Сторожового – сімох людей, одна особа має інвалідність. Ще одну людину евакуювали з Нескучного – це жінка, що теж має інвалідність.

Він наголосив, що з цих населених пунктів евакуйовуються абсолютно всі жителі, які там перебувають. Для цього застосовуються "різні методи вмовлянь і пояснення, що там буде відбуватися надалі – ми рухаємось вперед".

Кириленко зазначив, що після зачисток буде відбуватись розмінування принаймні прохідних шляхів, а потім вже почнуться стабілізаційні заходи.

За його оцінкою, звільнені від окупантів населені пункти зруйновані приблизно на 75%. Так, за його словами, з 370 будинків "більш-менш вцілілими" залишаються трохи більше 50.

  • Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення Нескучного у Волноваському районі.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
  • Зранку 12 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей. 
  • Бійці Запорізької бригади звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя у Запорізькій області.
Оксана Житнюк
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