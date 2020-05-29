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Верховный суд оспорит конституционность мер карантина в КСУ

Верховный суд оспорит конституционность мер карантина в КСУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
29.05.2020, 13:23

В Верховном суде считают, что ряд карантинных ограничений нарушали права и свободы граждан, гарантированные Конституцией

Пленум Верховного суда решил обратиться с просьбой проверить конституционность карантинных ограничений в Конституционный суд. Об этом сообщает Pravo.ua.

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В Верховном суде считают, что ряд норм, принятых в постановлениях Кабмина и законе о госбюджете на 2020 год могут не соответствовать Конституции.

Пленум ВС просит проверить, не были ли нарушены:

- право на свободу передвижения - в ВС отмечают, что оно может быть ограничено только законом, а не актом Кабмина;

- право покидать территорию Украины - в Конституции регламентирована обязанность государства гарантировать выезд, в ВС считают, что ограничения авиаперевозок и закрытие пунктов пропуска через границу нарушают эти гарантии;

- право на мирные собрания - в ВС указывают, что оно может быть ограничено только судом в интересах нацбезопасности, а не Кабмином;

- равенство прав и свобод - ВС считает нарушением этого принципа ограничения для людей, достигших 60 лет, а также разрешение работать отдельным предпринимателям.

В Верховном суде считают, что введенное в законе о бюджете временное ограничение на бесспорное списание средств государственного и местных бюджетов по решению суда ведет к неисполнению судебных решений, что противоречит Конституции.

Также пленум ВС оспаривает введенные в закон о бюджете ограничения для судейских зарплат, считая их противоречащими ст. 92 Конституции.

  • С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Временно закрылись пункты пропуска через госграницу для международных пассажирских перевозок. С 16 марта временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.
  • 17 марта меры были усилены: перечень ограничений.
  • 13 апреля Верховная рада приняла пересмотренный бюджет на 2020 год. Им в частности предусмотрено, что с апреля и до конца карантина судьи будут получать вознаграждение в размере не больше 10 минимальных зарплат (около 47 000 грн).
  • 15 апреля стало известно, что Совет судей обратится в ВС по вопросу о конституционности снижения зарплат судей.

Денис Юдин
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