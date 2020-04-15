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Коронавирус. Судьи обжалуют снижение своих зарплат на период карантина

Коронавирус. Судьи обжалуют снижение своих зарплат на период карантина - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
15.04.2020, 13:19

В Совете судей считают, что сокращение окладов на период карантина "нарушает гарантии судейской независимости"

Совет судей обратится в Верховный суд для рассмотрения вопроса о конституционности снижения зарплат судей на период карантина, введенного из эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Совета.

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"Указанный закон (секвестр бюджета, - ред.) был принят без учета замечаний судейского сообщества и очевидно нарушает гарантии судейской независимости, к которым относится судейское вознаграждение", - отметил глава Совета Богдан Монич.

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Он добавил, что что судебная власть "так и не получила от правительства никакого обоснования экономической целесообразности" уменьшения судейского вознаграждения. Это, по его словам, свидетельствует об "отсутствии легитимной цели в принятии этого закона".

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Марк Сировой
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