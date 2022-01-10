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В Москве переживают, что Украина уже сотрудничает с НАТО лучше, чем некоторые страны НАТО

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 22:00
В Москве переживают, что Украина уже сотрудничает с НАТО лучше, чем некоторые страны НАТО - Фото
Сергей Рябков (Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI)

В России взволнованы, что по некоторым параметрам взаимодействие Украины с НАТО более продвинуто, чем работа ряда членов Альянса внутри блока. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по итогам сегодняшней встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Женеве.

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"По некоторым параметрам взаимодействие Украины с НАТО на сегодня и более продвинуто, чем работа некоторых других членов НАТО внутри альянса (с точки зрения вклада в решение задач, стоящих перед этим блоком), и более опасно для нас, потому что это… ну… просто рядом со всех точек зрения", – сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил количество полетов авиации всех видов, заходов кораблей в украинские порты, тренировочных миссий, которые осуществляются целым рядом государств НАТО на территории Украины.

  • 9-12 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.
  • 9 января вечером высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч.
  • В Женеве сегодня прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.

Читайте также: США отказались закрыть двери НАТО. Итоги переговоров в Женеве в версиях США и России

Наталия Медведева
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евроатлантическая интеграция Сергей Рябков нато
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