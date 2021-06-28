По требованию Зеленского. Рада соберется на внеочередное заседание: что должны рассмотреть

Завтра, 29 июня, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание, депутаты должны будут рассмотреть семь вопросов. Такое распоряжение в соответствии с требованием президента Владимира Зеленского подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, говорится на сайте ВР.

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Как отмечается, на внеочередном заседании народные депутаты должны рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона о внесении изменений в кодекс торгового мореплавания относительно требований к квалификации членов экипажа (№3944);

2) проект закона об основах национального сопротивления (№5557);

3) проект закона о внесении изменения в закон о численности ВСУ в связи с принятием закона об основах национального сопротивления (№5558);

4) проект закона о критической инфраструктуре (№5219);

5) проект закона о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (№ 3743);

6) проект закона о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее (изменения в акты о предупреждении распространения COVID-19 (№5478));

7) проект закона о внесении изменений в закон о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№4555).

Разумков добавил в Facebook, что заседание назначено на 16:00.

"Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще и на внеочередное – по инициативе президента Украины. Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало – в 16.00", – сообщил спикер ВР.

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Наталия Медведева

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