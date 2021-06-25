Рада рассмотрит закон об олигархах на следующей неделе: повестка внеочередных заседаний
На следующей неделе планируются два внеочередных заседания Верховной Рады, на них рассмотрят законопроекты президента Владимира Зеленского об олигархах и о территориальной обороне. Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
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По словам Кравчук, внеочередные заседания инициирует Зеленский, они планируются на вторник и четверг, 29 июня и 1 июля.
Во вторник планируется рассмотреть законопроекты о территориальной обороне (№5557), льготах чернобыльцам (№5444) и о критической инфраструктуре и ее защите (№5219-1).
В четверг Рада может рассмотреть законопроект об олигархах (№5599) и законопроекты, связанные с оккупированным Крымом: о коренных народах (№5506) и об отмене свободной экономической зоны в Крыму (№5502).
Законопроект о коренных народах может быть принят на одном заседании за основу и в целом, отметила Кравчук.
Кравчук подчеркнула, что повестку заседаний будет определять президент, и она может оказаться шире.
Другой собеседник LIGA.net в руководстве фракции сообщил, что в четверг Рада может рассмотреть также законопроекты о реформе Государственной архитектурно-строительной инспекции и об изменениях в налоговом кодексе (№5600).
- 15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику.
- 2 июня президент подал законопроект об олигархах в Раду как неотложный, на следующий день был опубликован его текст.
- 7 июня Зеленский заявил, что вынесет закон об олигархах на референдум, если он не будет поддержан Радой.
- 15 июня он допустил возможность роспуска парламента, если не будет принят закон об олигархах.
- 17 июня комитет Рады отправил законопроект об олигархах на доработку.
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