"Победа 9/45". Россия начала новое пропагандистское движение за границей

Кремль (Фото: EPA)

Россия использует новосозданное пропагандистское движение "Победа 9/45" как инструмент гибридного влияния на другие страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

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По данным разведки, деятельность движения включает в себя организацию культурных мероприятий, автопробегов, кинопоказов, а также реализацию гуманитарных проектов, в том числе по восстановлению советских военных захоронений.

Как отмечают в СВРУ, все эти меры имеют четкую идеологическую направленность и служат продвижению российских исторических нарративов, противоречащих общепринятому международному видению событий Второй мировой войны.

Руководителем движения, по информации СВРУ, является вице-спикер нелегитимной Государственной думы России Борис Чернышев. Он находится под санкциями западных стран в поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

Служба внешней разведки также сообщила, что только за первые три месяца существования движения его представительства открылись в восьми странах: Армении, Казахстане, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Венгрии, Словакии и Словении.

Россия активизировала сеть агентов во всей Европе и Северной Америке для организации пропагандистских акций до 9 мая. Об этом сообщили в ГУР.

Накануне 9 мая в России начал курсировать так называемый поезд победы – агитационно-пропагандистский проект, уже побывавший в Москве, Калуге, Пензе и Туле.