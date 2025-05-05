У пошуках нового "гарматного мʼяса". Росія запустила агітаційний потяг перед 9 травня – ГУР

На платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах

Потяг у Росії до 9 травня (Фото: пропагандистські ресурси)

Напередодні 9 травня у Росії почав курсувати так званий потяг перемоги – агітаційно-пропагандистський проєкт, який вже побував у Москві, Калузі, Пензі та Тулі. У планах – понад 70 міст. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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На зупинках росіянам демонструють експонати часів Другої світової війни та влаштовують патріотичні концерти.

"За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового "гарматного м’яса", – повідомляє українська розвідка.

Також прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.

"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", – зазначає ГУР.