У пошуках нового "гарматного мʼяса". Росія запустила агітаційний потяг перед 9 травня – ГУР
Напередодні 9 травня у Росії почав курсувати так званий потяг перемоги – агітаційно-пропагандистський проєкт, який вже побував у Москві, Калузі, Пензі та Тулі. У планах – понад 70 міст. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
На зупинках росіянам демонструють експонати часів Другої світової війни та влаштовують патріотичні концерти.
"За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового "гарматного м’яса", – повідомляє українська розвідка.
Також прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.
"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", – зазначає ГУР.
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