"Побєда 9/45". Росія розпочала новий пропагандистський рух за кордоном

Кремль (Фото: EPA)

Росія використовує новостворений пропагандистський рух "Побєда 9/45" як інструмент гібридного впливу на інші країни. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними розвідки, діяльність руху включає організацію культурних заходів, автопробігів, кінопоказів, а також реалізацію гуманітарних проєктів, зокрема з відновлення радянських військових поховань.

Як зазначають у СЗРУ, усі ці заходи мають чітке ідеологічне спрямування та слугують просуванню російських історичних наративів, які суперечать загальноприйнятому міжнародному баченню подій Другої світової війни.

Керівником руху, за інформацією СЗРУ, є віцеспікер нелегітимної Державної думи Росії Борис Чернишов. Він перебуває під санкціями західних країн за підтримку збройної агресії Росії проти України.

Служба зовнішньої розвідки також повідомила, що лише за перші три місяці існування руху його представництва відкрилися у восьми країнах: Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії.