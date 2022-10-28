UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Победа Украины не ограничится границами. Это будет победа над автократией — премьер Литвы

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 11:43
Победа Украины не ограничится границами. Это будет победа над автократией — премьер Литвы - Фото
Ингрида Шимоните (Фото: EPA)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что победа Украины над Россией не ограничится украинскими границами, так как это будет победа демократии над автократией. Об этом она сказала на приеме по случаю столетия дипломатических отношений между Литвой и Японией, цитирует ее Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, война России против Украины, а также систематические военные преступления оккупантов и ядерный шантаж "потрясли" демократический мир, "достучались до его совести" и объединили.

"Важность победы Украины над Россией не ограничивается границами Украины, потому что это война автократического режима против демократии как таковой и миропорядка, основанного на правилах", — сказала Шимоните.

Она отметила, что вызов автократических режимов миру и безопасности сегодня брошен не только в Европе.

Читайте также: Премьер Литвы: Спасение россиян от мобилизации — это не наша обязанность, у них было время 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война литва Ингрида Шимоните
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 