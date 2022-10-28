Победа Украины не ограничится границами. Это будет победа над автократией — премьер Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что победа Украины над Россией не ограничится украинскими границами, так как это будет победа демократии над автократией. Об этом она сказала на приеме по случаю столетия дипломатических отношений между Литвой и Японией, цитирует ее Delfi.

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По ее словам, война России против Украины, а также систематические военные преступления оккупантов и ядерный шантаж "потрясли" демократический мир, "достучались до его совести" и объединили.

"Важность победы Украины над Россией не ограничивается границами Украины, потому что это война автократического режима против демократии как таковой и миропорядка, основанного на правилах", — сказала Шимоните.

Она отметила, что вызов автократических режимов миру и безопасности сегодня брошен не только в Европе.

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Дмитро Гриниченко

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