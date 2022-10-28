Победа Украины не ограничится границами. Это будет победа над автократией — премьер Литвы
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что победа Украины над Россией не ограничится украинскими границами, так как это будет победа демократии над автократией. Об этом она сказала на приеме по случаю столетия дипломатических отношений между Литвой и Японией, цитирует ее Delfi.
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По ее словам, война России против Украины, а также систематические военные преступления оккупантов и ядерный шантаж "потрясли" демократический мир, "достучались до его совести" и объединили.
"Важность победы Украины над Россией не ограничивается границами Украины, потому что это война автократического режима против демократии как таковой и миропорядка, основанного на правилах", — сказала Шимоните.
Она отметила, что вызов автократических режимов миру и безопасности сегодня брошен не только в Европе.
- Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины.
- Недавно Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время войны самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия.
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