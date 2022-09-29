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"Побросали пионы, камазы, торнадо, танки с боекомплектом, заряженные" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 17:23
САУ Пион (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

В перехваченном ГУР телефонном разговоре российские оккупанты рассказывают о бегстве от наступления ВСУ на Харьковском направлении.   

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Участник разговора рассказывает, что их подразделение неделю сидело в окружении в Белогородке, а после выхода оттуда оказалось в скоплении войск, которое беспорядочно отступало, оставляя технику.

"Побросали все – пионы, дальнобойные 152-е, все брошено, 72-е, 90-е, камазы, торнадо, дофига техники", – говорит оккупант.

Упомянутая в разговоре техника:

- Пионы – самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
- 152-е – гаубицы калибра 152 мм;
- 72-е и 90-е – танки Т-72 и Т-90, существуют в разных модификациях;
- Торнадо – реактивная система залпового огня "Торнадо-С", вариант РСЗО "Смерч".

Слушайте также: Политинформация для оккупанта: "Ты понимаешь, что мы позиции сдаем?!" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты перехват трофеи перехват ГУР наступление ВСУ
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