"Побросали пионы, камазы, торнадо, танки с боекомплектом, заряженные" – перехват ГУР

В перехваченном ГУР телефонном разговоре российские оккупанты рассказывают о бегстве от наступления ВСУ на Харьковском направлении.

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Участник разговора рассказывает, что их подразделение неделю сидело в окружении в Белогородке, а после выхода оттуда оказалось в скоплении войск, которое беспорядочно отступало, оставляя технику.

"Побросали все – пионы, дальнобойные 152-е, все брошено, 72-е, 90-е, камазы, торнадо, дофига техники", – говорит оккупант.

Упомянутая в разговоре техника:



- Пионы – самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";

- 152-е – гаубицы калибра 152 мм;

- 72-е и 90-е – танки Т-72 и Т-90, существуют в разных модификациях;

- Торнадо – реактивная система залпового огня "Торнадо-С", вариант РСЗО "Смерч".

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Сергій Бережний

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