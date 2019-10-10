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Почему глава оборонного комитета не ходит в ВР: ответ Зеленского

Почему глава оборонного комитета не ходит в ВР: ответ Зеленского - Фото
Владимир Зеленский слушает вопрос Liga.net (Фото - скриншот из видео пресс-службы президента)
10.10.2019, 12:00

Президент сообщил, что у Александра Завитневича случился инфаркт

Глава комитета Верховной Рады Александр Завитневич не ходит на заседания парламента и комитета из-за инфаркта. Об этом сегодня в ходе пресс-марафона заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net о кадровой политике новой власти.

Когда журналист LIGA.net пытался задать вопрос, у них возник спор с президентом:

LIGA.net: - Я не буду вспоминать о члене антинаркотической ассоциации и муже главного бухгалтера из 95 Квартала, и стремительных карьерных успехах в Главном управлении разведки сразу после вашего избрания...

Зеленский: - Очень круто, когда журналист говорит: я не буду вспоминать и вспоминает.

- Остановлюсь на одном примере. По поводу главы оборонного комитета и депутате Верховной Рады от Слуги народа. Это муж вашей одноклассницы. Дело в том, что он не ходит на заседания Рады - это официальная статистика, и не ходит на заседания комитета. Это в стране, которая находится в состоянии войны.

- Давайте я вам отвечу, - перебил Зеленский.

- Я задам вопрос сначала. Вопроса еще не было.

- А зачем тогда эта информация? - спросил президент.

- Это для вопроса.

- Так давайте я вам (отвечу, - ред.), можно?

- Нет, я закончу, хорошо?

- Не разрешаете мне? А ну извините, тогда диалог не получился.

- Не считаете ли вы, что не всегда надо идти по принципу: я доверяю, я знаю человека, а все-таки оценивать профессиональные качества? И не угрожают ли эти назначения национальной безопасности Украины?

- Можно отвечать или нельзя пока? А, нет еще, - снова перебил Зеленский.

- Будет ли ваша команда изменять зеленый тариф и каким образом? Спасибо.

- Во-первых, ни одного заседания комитета Александр Завитневич, которого я знаю еще до того, как он стал мужем девушки, с которой я учился, которая является доктором психологических наук и которую я не видел очень много лет, потому что она уехала из Кривого Рога и закончила институт международных отношений. Кстати, я очень хотел бы, чтобы она со мной работала. Но Александра Завитневича я знал отдельно. Они познакомились в университете. Он военный, он окончил военное училище. Что касается него - он профессиональный человек, мы действительно знакомы очень много лет, я действительно ему доверяю. Он не пропустил ни одного заседания.

- Но это неправда.

- Можно я отвечу? А теперь вы поедете в больницу, где он чуть не умер, потому что у него случился инфаркт. После этого он пропустил все заседания. Поэтому я вам как человек человеку говорю: можно я вам отвечу, вы говорите - нет, дослушайте.

Корреспондент LIGA.net после официальной части уточнил у президента, почему Завитневич не сложит мандат, если у него проблемы со здоровьем. Зеленский ответил, что Завитневич очень хочет решить все свои проблемы и работать на благо страны.

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Владимир Зеленский Александр Завитневич пресс-марафон
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