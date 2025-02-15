Почему помощь ЕС не сможет заменить американскую – объяснение аналитика Савилла

У Европы есть ресурсы для наращивания обороноспособности и помощи Украине, говорит британский аналитик

Учение украинских военных в Великобритании (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Европейская военная помощь Украине – более существенная, чем часто предполагают, и почти равна поддержке США по стоимости, но заменить американскую она пока не может. Об этом в комментарии к статье LIGA.net сказал директор военных наук Королевского института объединенных вооруженных сил (Лондон) Мэтью Савилл.

Он объяснил, что для этого не хватает политической воли и потенциала европейцев. Европа имеет экономические мощности для улучшения обороноспособности, но все еще приходит в себя от вялого начала улучшения промышленного потенциала.

Савилл подчеркнул, что Европе придется принимать сложные решения по изменению приоритетов в расходах. А также по поводу того, сколько средств должно идти на Украину, а сколько сосредоточить на собственных вооруженных силах.

"К тому же Европе нужно будет не только нарастить собственные боевые способности, но и способность их развертывать. Нужно будет придумать, как заменить военную мощь и поддержку США, закрыть вопросы разведки, дозаправку самолетов класса "воздух-воздух" и как бить на большие расстояния в глубину территории врага", – сказал аналитик.