Чому допомога ЄС не зможе замінити американську – пояснення аналітика Савілла

Навчання українських військових у Великій Британії (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Європейська військова допомога Україні - суттєвіша, ніж часто припускають, і майже дорівнює підтримці США за вартістю, але замінити американську вона поки не може. Про це в коментарі до статті LIGA.net сказав директор військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил (Лондон) Метью Савілл.

Він пояснив, що для цього бракує політичної волі та потенціалу європейців. Європа має економічні потужності для покращення обороноздатності, але все ще оговтується від млявого початку покращення промислового потенціалу.

Савілл наголосив, що Європі доведеться ухвалювати складні рішення щодо зміни пріоритетів у витратах. А також щодо того, скільки коштів має йти на Україну, а скільки зосередити на власні збройні сили.

"До того ж Європі потрібно буде не лише наростити власні бойові спроможності, а й здатність їх розгортати. Потрібно буде вигадати, як замінити військову міць і підтримку США, закрити питання розвідки, дозаправляння літаків класу "повітря-повітря" і як бити на великі відстані в глибину території ворога", – сказав аналітик.