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Почему разошлись пресс-релиз и разговор Трампа с Зеленским - СМИ

Почему разошлись пресс-релиз и разговор Трампа с Зеленским - СМИ - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
16.11.2019, 12:57

Ранее Белый дом утверждал, что за разницу в расшифровка разговора и пресс-релизе отвечает сотрудник, давший неудобные для Трампа показания в Конгрессе

Расхождения между заявлением пресс-службы после первого разговора президента США Дональда Трампа с победившим на выборах в Украине Владимиром Зеленским и расшифровкой их разговора, опубликованной вчера Белым домом, могли возникнуть из-за того, что Трамп пренебрег рекомендациями Совета национальной безопасности, сообщает Politico.

В тексте сообщения пресс-службы сказано, что Трамп обсуждал с Зеленским реформы, борьбу с коррупцией и территориальную целостность Украины. В опубликованной вчера расшифровке эти темы не затрагиваются.

Источник Politico сообщил изданию, что обычно пресс-релизы готовятся на основе заранее подготовленных рекомендаций Совета нацбезопасности о том, какие темы должны быть подняты во время разговора. После того, как разговор состоялся, вносятся необходимые коррективы. Но, поскольку разговор Зеленского и Трампа проходил в воскресенье, коррективы не были внесены, а Трамп не обсудил во время разговора те темы, которые были рекомендованы.

  • Ранее Белый дом возложил ответственность за расхождения в пресс-релизе и расшифровке разговора на свидетеля, давшего неудобные для Трампа показания в рамках расследования об импичменте.

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