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27.05.2019, 18:15

Много денег: ЦИК показал смету закупок для выборов

Много денег: ЦИК показал смету закупок для выборов - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центризбирком объявил четыре вида торгов по публичным закупкам

Центризбирком объявил публичные закупки в связи с досрочными парламентскими выборами. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, 25 мая Центризбирком объявил четыре вида торгов по публичным закупкам.

Первый вид торгов - закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов партий, зарегистрированных в многомандатом округе. Ожидаемая стоимость таких торгов - более 14 млн грн.

Второй вид торгов - изготовление и доставка бланков протоколов участковых избиркомов, других документов для обмена информацией между участками и ЦИК, ожидаемая стоимость - более 20 млн грн.

Третий вид торгов - закупка, изготовление и доставка избирательных урн. По его словам, будет закуплено более 3000 урн, и ожидаемая стоимость - более 11 млн грн.

Четвертый вид торгов - закупка услуг по изготовлению и доставке архивных боксов, ожидаемая стоимость - более 4 млн грн.

Сегодня сообщалось, что для внеочередных парламентских выборов необходимо напечатать более 60 млн бюллетеней, но из-за сжатых сроков ЦИК не успевает провести необходимые процедуры.

Ранее в ЦИК заявили, что не могут обеспечить подготовку к парламентским выборам в соответствии с действующим законодательством в сфере публичных закупок.

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Теги: верховная рада, выборы, цик
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