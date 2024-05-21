Почти половина россиян считают допустимыми пытки людей – опрос

47% россиян считают, что в "исключительных случаях" к людям можно применять пытки

Фото: российские пропагандистские ресурсы

Почти половина россиян считают нормальным применение пыток к подозреваемым, особенно в "исключительных случаях". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским Левада-центром.

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47% россиян считают, что в "исключительных случаях" к людям можно применять пытки – например, к подозреваемым в тяжких насильственных преступлениях. Это показатель вырос почти на 19% за последние пять лет, отмечают социологи.

Категорически против применения каких-либо видов пыток над людьми выступают 35% россиян. В 2019 году так полагали 59% опрошенных.

В целом респонденты, которые поддерживают применение высшей меры наказания (в опросе говорится о смертной казни. – Ред.), мотивируют свою позицию тем, что за тяжкие преступления должно быть "справедливое возмездие", а также тем, что "суровое наказание будет способствовать поддержанию порядка".

В июне 2023-го в ООН на 15-м месяце полномасштабной войны заподозрили россиян в применении против украинцев "одобренных государством пыток".

С начала декабря 2023 года российские оккупанты, вероятно, убили по меньшей мере 15 украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 2 мая.

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