Под Авдеевкой россияне серьезно увеличили активность. Много атак брони и ударов авиацией
Российские оккупанты значительно увеличили активность в районе Авдеевки и на всем Таврийском направлении. Об этом сообщил командующий Сил обороны сектора Александр Тарнавский.
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По его словам, враг усилил атаки бронированной техникой, нанес 17 авиационных ударов и четыре ракетных. Было 56 штурмов и 1006 артиллерийских обстрелов.
Армия РФ потеряла 639 человек, еще четверо сдались в плен.
Уничтожено 48 единиц вражеской техники, в частности, четыре танка, семь бронемашин, четыре артиллерийские системы, 22 беспилотника, девять автомобилей, одну единицу специальной техники и еще один важный объект.
Еще 33 единицы техники повреждено. Одновременно продолжается наступательная операция в направлении Мелитополя.
- Авдеевка. ВСУ: Из-за непогоды меньше дронов оккупантов, но больше авиаударов.
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- WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
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