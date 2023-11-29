Под Авдеевкой россияне серьезно увеличили активность. Много атак брони и ударов авиацией

Российские оккупанты значительно увеличили активность в районе Авдеевки и на всем Таврийском направлении

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты значительно увеличили активность в районе Авдеевки и на всем Таврийском направлении. Об этом сообщил командующий Сил обороны сектора Александр Тарнавский.

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По его словам, враг усилил атаки бронированной техникой, нанес 17 авиационных ударов и четыре ракетных. Было 56 штурмов и 1006 артиллерийских обстрелов.

Армия РФ потеряла 639 человек, еще четверо сдались в плен.

Уничтожено 48 единиц вражеской техники, в частности, четыре танка, семь бронемашин, четыре артиллерийские системы, 22 беспилотника, девять автомобилей, одну единицу специальной техники и еще один важный объект.

Еще 33 единицы техники повреждено. Одновременно продолжается наступательная операция в направлении Мелитополя.