Під Авдіївкою росіяни серйозно збільшили активність. Атаки бронетехнікою та удари авіацією

Російські окупанти значно збільшили активність у районі Авдіївки та на всьому Таврійському напрямку

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти значно збільшили активність у районі Авдіївки та на всьому Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач Сил оборони сектору Олександр Тарнавський.

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За його словами, ворог посилив атаки броньованою технікою, завдав 17 авіаційних ударів і чотирьох ракетних. Було 56 штурмів та 1006 артилерійських обстрілів.

Армія РФ втратила 639 людей, ще четверо здалися в полон.

Знищено 48 одиниць ворожої техніки, зокрема, чотири танки, сім бронемашин, чотири артилерійські системи, 22 безпілотники, дев'ять автомобілів, одну одиницю спеціальної техніки та ще один важливий об'єкт.

Ще 33 одиниці техніки пошкоджено. Одночасно триває наступальна операція у напрямку Мелітополя.

Авдіївка. ЗСУ: Через негоду менше дронів окупантів, але більше авіаударів.

Стратком ВСУ показав, як виглядав Авдіївський коксохім станом на 7 листопада.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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