Под Белгородом горит электроподстанция. Россияне заявили о дроновой атаке – видео

Российские пропагандисты утверждают, что дроны атаковали два села в Белгородской области

Электроподстанция (Иллюстративное фото)

Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о якобы атаке беспилотников на Белгородскую область днем 4 мая. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что под ударом оказалась линия электропередач, также могла быть повреждена электроподстанция.

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По словам Гладкова, два беспилотника якобы атаковали деревню Муром. Он утверждает, что в результате удара пострадавших нет, однако признает повреждение линии электропередачи.

Впоследствии пропагандистские ресурсы в Telegram опубликовали видео, где, как утверждается, горит электроподстанция в селе Нечаевка.

15 февраля 2024 года в Белгороде раздались взрывы – тогда россияне заявили о прилете в ТЦ.

14 марта в Белгороде российские власти заявили об обстреле. Ответственность за удары взяли на себя бойцы РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

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