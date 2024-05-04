Під Бєлгородом горить електропідстанція. Росіяни заявили про дронову атаку – відео
Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про нібито атаку безпілотників на Бєлгородську область вдень 4 травня. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що під ударом опинилася лінія електропередач, також могло бути пошкоджено електропідстанцію.
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За словами Гладкова, два безпілотники нібито атакували село Муром. Він стверджує, що внаслідок удару постраждалих немає, втім визнає пошкодження лінії електропередачі.
Згодом пропагандистські ресурси у Telegram опублікували відео, на якому, як стверджується, горить електропідстанція у селі Нечаївка.
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