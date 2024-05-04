Під Бєлгородом горить електропідстанція. Росіяни заявили про дронову атаку – відео
Електропідстанція (Ілюстративне фото)

Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про нібито атаку безпілотників на Бєлгородську область вдень 4 травня. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що під ударом опинилася лінія електропередач, також могло бути пошкоджено електропідстанцію.

За словами Гладкова, два безпілотники нібито атакували село Муром. Він стверджує, що внаслідок удару постраждалих немає, втім визнає пошкодження лінії електропередачі.

Згодом пропагандистські ресурси у Telegram опублікували відео, на якому, як стверджується, горить електропідстанція у селі Нечаївка.

  • 15 лютого 2024 року в Бєлгороді пролунали вибухи – тоді росіяни заявили про приліт у ТЦ.
  • 14 березня у Бєлгороді російська влада заявила про обстріл. Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

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