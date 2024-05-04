Під Бєлгородом горить електропідстанція. Росіяни заявили про дронову атаку – відео

Російські пропагандисти стверджують, що дрони атакували два села у Бєлгородській області

Електропідстанція (Ілюстративне фото)

Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про нібито атаку безпілотників на Бєлгородську область вдень 4 травня. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що під ударом опинилася лінія електропередач, також могло бути пошкоджено електропідстанцію.

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За словами Гладкова, два безпілотники нібито атакували село Муром. Він стверджує, що внаслідок удару постраждалих немає, втім визнає пошкодження лінії електропередачі.

Згодом пропагандистські ресурси у Telegram опублікували відео, на якому, як стверджується, горить електропідстанція у селі Нечаївка.

15 лютого 2024 року в Бєлгороді пролунали вибухи – тоді росіяни заявили про приліт у ТЦ.

14 березня у Бєлгороді російська влада заявила про обстріл. Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

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