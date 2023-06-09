Под Харьковом из-за атаки РФ – выброс вредных веществ. Просят меньше бывать на улице
09.06.2023, 22:21
Дроны-камикадзе Shahed-136 (фото: Wikipedia)
Из-за российской атаки "шахедами" в Харьковской области произошел выброс вредных веществ. Местных жителей призывают ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на Краснокутский поселковый совет.
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По ее данным, качество воздуха ухудшилось в Краснокутской громаде, особенно в пгт Краснокутск и селах Качаловка и Любовка.
Вредные выбросы связаны с пожаром на объекте нефтегазовой инфраструктуры, который произошел из-за вражеских ударов дронами.
Местных жителей попросили не открывать окна, сделать влажную уборку дома и ограничить пребывание на улице в эти выходные.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что минувшей ночью враг нанес массированную атаку дронами типа Shahed по объектам инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил мужчина 33 лет.
- Также оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова.
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