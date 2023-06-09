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Под Харьковом из-за атаки РФ – выброс вредных веществ. Просят меньше бывать на улице

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 22:21
Под Харьковом из-за атаки РФ – выброс вредных веществ. Просят меньше бывать на улице - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (фото: Wikipedia)

Из-за российской атаки "шахедами" в Харьковской области произошел выброс вредных веществ. Местных жителей призывают ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на Краснокутский поселковый совет.

По ее данным, качество воздуха ухудшилось в Краснокутской громаде, особенно в пгт Краснокутск и селах Качаловка и Любовка.

Вредные выбросы связаны с пожаром на объекте нефтегазовой инфраструктуры, который произошел из-за вражеских ударов дронами.

Местных жителей попросили не открывать окна, сделать влажную уборку дома и ограничить пребывание на улице в эти выходные.

  • Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что минувшей ночью враг нанес массированную атаку дронами типа Shahed по объектам инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил мужчина 33 лет.
  • Также оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. 
Вадим Ребрина
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ХарьковShahed
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